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Волонтеры «Единой России» помогли подготовить к учебному году школу в Херсонской области

Волонтеры «Единой России» провели субботник в школе села Хлебодаровка Херсонской области

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Пресс-служба «Единой России»

Участники гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области провели субботник в школе села Хлебодаровка Херсонской области — покрасили стены, навели порядок в коридорах, покосили траву на пришкольной территории, сообщает пресс-служба партии.

По словам волонтера Тамерлана Цаликова, участники гуманитарной миссии посещали эту школу неоднократно.

«Весной привозили сюда муку, сахар и другую провизию, переданную Краснодарским краем. Хорошо знакомы с директором, с которой находимся постоянно на связи и стараемся по мере сил помогать. Ранее осмотрели школу, составили заявку от учебного заведения на ряд материалов, необходимых для косметического ремонта», — рассказал активист.

Пока в школе проводится лишь косметический ремонт, однако, по словам депутата Госдумы, секретаря Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Кастюкевича, учебное заведение включено в народную программу ЕР, и в будущем там будут проведены более серьезные работы.

«Здесь в дальнейшем будет проведен капитальный ремонт. Школа 1974 года, ремонт здесь раньше делали только силами родителей. Основные проблемы — отопление, пищеблок, электропроводка. Приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — заявил Кастюкевич.

Школа в Хлебодаровке после длительного перерыва вновь заработала в октябре 2022 года. В прошлом учебном году ее посещали 187 детей. В этом, по оценкам местных властей, учеников станет больше.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» помогла подготовить более 55 тыс. школьников к 1 сентября

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