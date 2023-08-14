Британия рискует остаться без овощей и фруктов из-за засухи на юге Европы

Продолжающаяся засуха в странах Южной Европы может привести к дефициту овощей и фруктов в Великобритании. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на отчет аналитиков Подразделения энергетической и климатической разведки (ECIU).

В частности, специалисты предупредили о возможных проблемах с поставками брокколи и цветной капусты. Также ожидается, что в скором времени с полок магазинов пропадут помидоры, огурцы, лук и клубника.

Большую часть из перечисленных продуктов Лондон импортирует из других стран, которые сейчас столкнулись с аномальной жарой и угрозой неурожая. На этом фоне эксперты не исключили, что дефицитными также окажутся апельсины, виноград и лимоны.

«На оливковое масло также влияют экстремальные температуры; Великобритания получает 80% своих поставок из средиземноморского региона. В этом году это был один из продуктов питания, цены на который выросли сильнее всего, что привело к росту инфляции», — говорится в материале издания.

Согласно данным ECIU, в прошлом году более 25% импортированных в королевство продуктов были привезены из Средиземноморья. Речь идет о 9,8 млн тонн товаров на общую сумму 16 млрд фунтов стерлингов, при этом лидером по поставкам традиционно стала Испания.

Ранее аналитики американского агентства Fitch Ratings спрогнозировали повышение мировых цен на рис из-за угрозы наводнений в Китае.