В Альянсе турагентств РФ назвали курортные сборы нежелательными для туристов

Курортные сборы отпугнут россиян от внутреннего туризма, а владельцев гостевых домов — от их легализации. Об этом в эфире НСН заявил вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян.

«Например, в Краснодарском крае количество частных гостевых домов в десять раз превышает число официальных отелей. Нужно четко понимать, что курортный сбор — это непопулярная мера. Этот эксперимент проводится уже несколько лет, но мы считаем его крайне неудачным», — сказал Мкртчян.

При этом он напомнил, что курортный сбор может быть и нулевым по усмотрению региональных властей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить регионам право вводить курортный сбор с 15 декабря 2023 года. Также Кабмину предстоит проконтролировать внесение в законодательство соответствующих изменений.

Эксперимент по взиманию такого сбора был проведен в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае и на федеральной территории «Сириус». Средства со сбора должны быть направлены на развитие курортной инфраструктуры.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.