Врач объяснила, как справиться с синдромом «сухого глаза»

С синдромом «сухого глаза», возникающем при длительной работе за компьютером, помогут справиться увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк.

«Глядя в экраны, мы мало моргаем, что в итоге приводит к неприятному чувству в глазу, ощущению инородного тела и желанию все время моргать. Обязательно при работе на компьютере нужно капать увлажняющие капли», — посоветовала Денисюк.

При этом она подчеркнула, что прежде чем приобретать капли, необходимо проконсультироваться со специалистом. Также врач дала советы, как сохранить зрение, работая в офисе. По ее словам, расстояние от монитора должно быть не менее 30-40 см, а в идеале 80. Кроме того, она рекомендовала чаще моргать.

До этого Денисюк назвала лайфхаки, чтобы глаза меньше уставали. По ее словам, необходимо делать специальную гимнастику и избегать работы за компьютером в темноте или при ярком свете.

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