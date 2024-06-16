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Представители Армении и США обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном сотрудничество в безопасности

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Shutterstock

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян переговорил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном о сотрудничестве двух стран в сфере безопасности. Григорян сообщил об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ходе рабочего визита в Швейцарию встретился 16 июня с Джейком Салливаном... Мы обсудили армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности», — сообщил он.

Также, по словам Григоряна, стороны коснулись содействия США повышению потенциала обороноспособности, безопасности и устойчивости Армении.

До этого политолог Максим Жаров заявил, что последние действия Еревана в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут осуществляться по техническому заданию США. По его словам, Вашингтон хочет «расшатать» союзнические отношения России со своими ближайшими соседями. Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в свою очередь заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян зря полагается на Запад в вопросах обеспечения безопасности страны.

Ранее в России призвали исключить Армению из ОДКБ.

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