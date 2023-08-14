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В Тюменской области мужчину оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Суд арестовал жителя Тюменской области за дискредитацию ВС РФ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Заводоуковский районный суд арестовал 32-летнего гражданина России и назначил штраф 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ посредством надписей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram-канале.

Сообщается, что Александр З. совершил инкриминируемые ему деяния 9 августа 2023 года в 14:00 на территории ООО «Агрофирма «КРиММ» в селе Упорово.

По данным суда, мужчина подтвердил, что нанес дискредитирующие надписи на стену предприятия и заявил о раскаянии в содеянном, при этом подчеркнул, что по-прежнему выступает против СВО. Также мужчина заявил, что нанес надписи по своей инициативе, а не под давлением.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин повторно попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации ВС РФ.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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