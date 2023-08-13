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Опубликованы кадры после обстрела ВСУ в Курской области

Губернатор Старовойт опубликовал фото обстрелянного ВСУ села Волфино

Опубликованы фотографии села Волфино Курской области, которое подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Фото из села Волфино после обстрела, где пострадали мирные жители», — написал он.

На фото поврежденные дома, хозпостройки, заборы, автомобили, а также следы от снарядов.

Днем 13 августа губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино в Глушковском районе. Зафиксировано 10 прилетов. Он также отметил, что пострадали три мирных жителя. Они получили осколочные ранения.

Ранее губернатор сообщал, что по селу Калиновка зафиксировано два прилета со стороны Украины. Никто из жителей села не пострадал, подчеркнул он. В результате обстрела были повреждены две хозяйственные постройки. До этого он сообщал о сбитых беспилотниках ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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