Спасатели из Хабаровского края прибыли на помощь в пострадавшее от паводков Приморье

Спасатели из Хабаровского края прибыли в один из наиболее пострадавших от паводков в Приморье город Уссурийск для помощи в проведении аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что спасатели также доставили в пострадавший регион колонну техники: самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор.

«Прибывшие дополнительные силы в подтопленных районах будут проводить работы по усилению и отсыпке дорожного полотна там, где его размыло водой, возведению защитных дамб и других аварийно-спасательных работ», — сообщили в МЧС.

Ранее жителей Приморья предупредили о новых тайфунах.

12 августа правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

До этого жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске. На фоне потопа в регионе в водопроводную трубу затянуло двоих детей, их ищут.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.