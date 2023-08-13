Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спасатели из Хабаровского края прибыли на помощь в пострадавшее от паводков Приморье

МЧС: спасатели из Хабаровского края прибыли в Приморье для помощи после паводков

Спасатели из Хабаровского края прибыли в один из наиболее пострадавших от паводков в Приморье город Уссурийск для помощи в проведении аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что спасатели также доставили в пострадавший регион колонну техники: самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор.

«Прибывшие дополнительные силы в подтопленных районах будут проводить работы по усилению и отсыпке дорожного полотна там, где его размыло водой, возведению защитных дамб и других аварийно-спасательных работ», — сообщили в МЧС.

Ранее жителей Приморья предупредили о новых тайфунах.

12 августа правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

До этого жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске. На фоне потопа в регионе в водопроводную трубу затянуло двоих детей, их ищут.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

Все новости на тему:
Паводки в Приморье
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях