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Третий обвиняемый в избиении в Забайкалье участника СВО сдался полиции

МВД Забайкалья: третий обвиняемый в избиении участника СВО сам явился в полицию

Третий обвиняемый в избиении в Забайкальском крае пострадавшего на фронте участника специальной военной операции (СВО) сам сдался полиции, передает пресс-служба регионального УМВД.

Как заявили в ведомстве, утром в воскресенье, 13 августа, 43-летний мужчина сам явился в отдел полиции, где был задержан. В данный момент с ним работают полицейские. В ближайшее время задержанный будет передан следственным органам.

В пресс-службе также указали, что полицейские на протяжении недели беспрерывно проводили оперативно-розыскные мероприятия по задержанию обвиняемого. Для розыска мужчины был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД.

«Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах. Параллельно сотрудники полиции проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения», — заявили в пресс-службе.

Инцидент с избиением участника СВО произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. Пострадавшего на фронте участника спецоперации избили, сорвали с него медали и сломали телефон. Как сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. О задержании первого подозреваемого стало известно 6 августа, спустя два дня задержали второго.

Ранее российский военный попал под суд за избиение шумного соседа.

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