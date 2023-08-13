Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге охранник автосалона украл из сейфа миллионы и уехал отдыхать

В Екатеринбурге охранник автосалона украл семь млн руб. и уехал на базу отдыха

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге охранник автосалона украл из сейфа почти семь миллионов рублей, после чего поехал на базу отдыха, пишет «E1», ссылаясь на полицию.

По данным издания, грабителя удалось установить благодаря работающим камерам наблюдения. Злоумышленник был найден на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти.

По данным правоохранителей, с момента кражи мужчина отдыхал в саунах и ресторанах, а после решил съездить на природу. К моменту ареста он успел потратить почти миллион.

Позже было установлено, что 49-летний охранник ранее был осужден за убийство и разбой и отсидел 10 лет в колонии. Сейчас ему грозит столько же лет за кражу в особо крупном размере.

«Охранник знал, что в сейфе хранится большое количество налички, а ключ от хранилища менеджеры перед уходом сдавали ему», — рассказали в полиции.

11 августа в Уфе подростки украли у лежащего возле стрип-бара нетрезвого мужчины кошелек и ключи от его Subaru Impreza. Затем они отправились на угнанной машине в Пермский край.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях