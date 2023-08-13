В Екатеринбурге охранник автосалона украл из сейфа миллионы и уехал отдыхать

В Екатеринбурге охранник автосалона украл из сейфа почти семь миллионов рублей, после чего поехал на базу отдыха, пишет «E1», ссылаясь на полицию.

По данным издания, грабителя удалось установить благодаря работающим камерам наблюдения. Злоумышленник был найден на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти.

По данным правоохранителей, с момента кражи мужчина отдыхал в саунах и ресторанах, а после решил съездить на природу. К моменту ареста он успел потратить почти миллион.

Позже было установлено, что 49-летний охранник ранее был осужден за убийство и разбой и отсидел 10 лет в колонии. Сейчас ему грозит столько же лет за кражу в особо крупном размере.

«Охранник знал, что в сейфе хранится большое количество налички, а ключ от хранилища менеджеры перед уходом сдавали ему», — рассказали в полиции.

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