Около 600 человек эвакуированы из-за паводка в Приморье

Правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале правительства региона.

По данным ведомства, от дождей пострадали 65 населенных пунктов в регионе. Большая часть пострадавших домов — частные — 729. Также подтоплено семь многоквартирных домов и 1983 приусадебных участков.

«Тяжелая обстановка сохраняется в Уссурийске и Спасске-Дальнем», — сообщает канал.

Уточняется, что в Спасске-Дальнем затоплены подвалы детского сада и школы и эвакуировано 304 человека, а в Уссурийске подтоплен детский сад и жилой комплекс, а также эвакуированы 212 человек.

На этом фоне в 15 районах края действует режим ЧС.

Ранее жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске. На фоне потопа в регионе затянуло в водопроводную трубу двоих детей, их ищут.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.