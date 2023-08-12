Восстановлено движение по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Республика Крым».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации.

До этого Минобороны России заявило, что украинские войска предприняли попытку удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант. В оборонном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) своевременно обнаружили и перехватили ракету в воздухе.

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