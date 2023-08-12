Пострадавшие от действий туроператора дети вернулись в Россию

Все дети, пострадавшие от халатных действий туроператора «Колибри-тур» во время отдыха в Турции, успешно доставлены в Россию. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Анкаре в официальном Telegram-канале.

«Все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии «Колибри-тур» и размещенные в отелях города Кемер, вылетели в Россию», — указали в диппредставительстве.

Уточняется, что возвращение ребят состоялось вечером 11 августа.

Согласно информации пресс-службы, при финансовом содействии нескольких туркомпаний на безвозмездной основе осуществлено возвращение восьми несовершеннолетних россиян в возрасте от 8 до 14 лет самолетами в Москву и Санкт-Петербург.

В публикации отмечается, что сотрудники посольства обеспечили и проконтролировали успешный полет юных пассажиров, а также лоббировали защиту прав и интересов несовершеннолетних граждан РФ, оказавшихся на территории Турции без опеки по вине халатных действий туроператора.

4 августа сообщалось, что в Турции порядка ста российских детей выселили из отеля среди ночи, поскольку туроператор не оплатил их проживание. Новый отель удалось найти только к вечеру следующего дня. «Газета.Ru» разбиралась, как дети оказались в чужой стране без денег и обратных билетов.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция и Россия находятся на одной стороне.