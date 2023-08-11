Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд отправил в тюрьму основателя криптовалютной биржи FTX Бэнкмана-Фрида

Основателя FTX Бэнкмана-Фрида арестовали по обвинению в фальсификации свидетелей

close
100%
Reuters

Суд арестовал основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по обвинению в фальсификации свидетелей, сообщает телеканал CNN.

«После вынесения решения полицейские надели на Бэнкмана-Фрида наручники и вывели из зала суда», — говорится в материале.

Федеральный судья отменил залог для Бэнкмана-Фрида, сославшись на возможность того, что обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой пытался повлиять на показания свидетелей, отмечается в публикации.

По информации телеканала, Бэнкман-Фрид будет находиться в центре заключения в Бруклине до тех пор, пока стороны не закончат судебное разбирательство, запланированное на октябрь.

Прокуратура США выдвинула официальные обвинения в отношении основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в феврале 2023 года. Ему вменяются действия, подпадающие под 12 уголовных статей, включая мошенничество и создание преступного сообщества. Прокуроры заявили, что Бэнкман-Фрид вступил в сговор с двумя другими бывшими руководителями FTX, чтобы пожертвовать десятки миллионов долларов влиятельным конгрессменам с целью принятия законодательства, благоприятного для компании.

Ранее основатель FTX был выпущен под залог $250 млн.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях