Суд отправил в тюрьму основателя криптовалютной биржи FTX Бэнкмана-Фрида

Суд арестовал основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по обвинению в фальсификации свидетелей, сообщает телеканал CNN.

«После вынесения решения полицейские надели на Бэнкмана-Фрида наручники и вывели из зала суда», — говорится в материале.

Федеральный судья отменил залог для Бэнкмана-Фрида, сославшись на возможность того, что обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой пытался повлиять на показания свидетелей, отмечается в публикации.

По информации телеканала, Бэнкман-Фрид будет находиться в центре заключения в Бруклине до тех пор, пока стороны не закончат судебное разбирательство, запланированное на октябрь.

Прокуратура США выдвинула официальные обвинения в отношении основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в феврале 2023 года. Ему вменяются действия, подпадающие под 12 уголовных статей, включая мошенничество и создание преступного сообщества. Прокуроры заявили, что Бэнкман-Фрид вступил в сговор с двумя другими бывшими руководителями FTX, чтобы пожертвовать десятки миллионов долларов влиятельным конгрессменам с целью принятия законодательства, благоприятного для компании.

Ранее основатель FTX был выпущен под залог $250 млн.