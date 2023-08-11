Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В горах Восточного Саяна у туриста, вышедшего на маршрут в одиночку, случился инфаркт

В бурятском природном парке 53-летний турист-одиночка столкнулся с инфарктом

close
100%
Depositphotos

На хребте Восточный Саян турист вышел на маршрут в одиночку и пережил инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Бурятии.

Сотрудники ведомства провели спасательную операцию 11 августа, вылетев на вертолете Ми-8 из Улан-Удэ в Окинский район. Им поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия, которое испытал мужчина 1970 года рождения, находившийся на маршруте в природном парке «Шумакские источники». Он, как стало известно, путешествовал в одиночку и не был прикреплен к какой-либо туристской группе.

Спасатели обнаружили пострадавшего с признаками инфаркта и доставили на борту воздушного судна в Иркутск, где его в тяжелом состоянии приняли врачи СМП.

Ранее в Хакасии мужчину с признаками аппендицита эвакуировали из тайги на вертолете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях