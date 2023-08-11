В горах Восточного Саяна у туриста, вышедшего на маршрут в одиночку, случился инфаркт

На хребте Восточный Саян турист вышел на маршрут в одиночку и пережил инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Бурятии.

Сотрудники ведомства провели спасательную операцию 11 августа, вылетев на вертолете Ми-8 из Улан-Удэ в Окинский район. Им поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия, которое испытал мужчина 1970 года рождения, находившийся на маршруте в природном парке «Шумакские источники». Он, как стало известно, путешествовал в одиночку и не был прикреплен к какой-либо туристской группе.

Спасатели обнаружили пострадавшего с признаками инфаркта и доставили на борту воздушного судна в Иркутск, где его в тяжелом состоянии приняли врачи СМП.

Ранее в Хакасии мужчину с признаками аппендицита эвакуировали из тайги на вертолете.