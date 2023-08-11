Пятая часть пользователей «Госуслуг» подключили защиту пароля

Каждый пятый пользователь портала «Госуслуги» подключил двухфакторную аутентификацию. Об этом сообщило Минцифры в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что с 1 октября вход на портал будет невозможен при помощи только логина и пароля.

«Смысл двухфакторной аутентификации в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта», — говорится в сообщении.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила хранить всю информацию о господдержке, которая положена участникам спецоперации, на портале госуслуг. По словам депутата, инициатива появилась после многочисленных обращений военных, которым сложно узнавать о льготах и о том, куда за ними обращаться, из разных источников. В связи с этим Занко предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву рассмотреть возможность отображения всех мер поддержки для военного в его личном кабинете на портале госуслуг в специальном разделе.

По ее мнению, в данном разделе стоит прописать порядок получения льгот и перечень необходимых для этого документов. Она также предложила подумать над тем, чтобы у военнослужащих появилась возможность подавать заявку на получение льготы и консультаций с представителями органов власти через госуслуги.

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