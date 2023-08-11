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В Москве сообщили о сбое в работе поездов на серой линии метро из-за человека на путях

Дептранс Москвы: поезда не ходят на серой линии метро из-за человека на путях

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы остановлено из-за человека на путях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сказано в сообщении.

19 июня московский Дептранс сообщал, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии московского метро из-за человека на путях были временно увеличены интервалы движения поездов.

До этого произошел еще один инцидент с человеком на путях. По рельсам на станции «Беломорская» на Замоскворецкой (зеленой) линии московского метрополитена бегал мужчина. На просьбы подняться на платформу от полиции и дежурной по станции, пассажир не отреагировал.

Ранее сообщалось, что подростки взломали карты для бесплатного проезда на метро.

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