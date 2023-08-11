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В Удмуртии суд на 90 дней приостановил работу лагеря, где отравились дети

Суд на три месяца приостановил деятельность удмуртского лагеря, где отравились дети

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Воткинский районный суд в Удмуртии постановил приостановить на 90 дней работу лагеря «Юность», где ранее выявили вспышку кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд <…> назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток», — уточнили в сообщении объединенной пресс-службы судов республики.

Как пояснили в судебной инстанции, в лагере нарушили санитарные правила и не обеспечили школьников качественной питьевой водой. В пробах, взятых 27 июля из питьевого фонтана, специалисты нашли микробное загрязнение. В суде представитель детского учреждения вину в совершении правонарушения признала.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в лагере в конце июля. Всего в больницу доставили 17 детей. Следователи возбудили уголовное дело. Жалобы на симптомы начали поступать из оздоровительного лагеря «Юность» в Воткинском районе. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике инициировало эпидемиологическое расследование.

Ранее прокуратура потребовала временно закрыть лагерь, где надругались над пятью девочками.

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