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Строительный эксперт объяснил, как правильно выбрать люстру

Строительный эксперт Васильев: люстру нужно выбирать исходя из площади комнат

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Depositphotos

При выборе люстры нужно учитывать площадь освещения, высоту потолка и подходящую под общий дизайн модель прибора. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев. Так же, по его словам, на уровень освещенности влияет форма светильника и материал, из которого изготовлены плафоны.

«Общую мощность для конкретного помещения можно рассчитать по следующей формуле: площадь помещения нужно умножить на рекомендуемый показатель мощности. Если потолки выше трех метров, то получившуюся мощность нужно умножить еще как минимум на 1,5, потому что высокие потолки «съедают» часть света», — сказал Васильев.

Он пояснил, что для ванной (4–6 кв. м) стоит выбрать люстру с мощностью лампочек 80–100 Вт, для кухни (7–10 кв. м) — 120–150 Вт, для гостиной (15 кв. м) — 200–300 Вт, а для спальни (6–9 кв. м) — 100 Вт. Также эксперт предупредил, что если рожки светильника направлены вверх, то в комнате может быть не так светло, как хотелось бы.

До этого Васильев назвал самый оптимальный материал для кухонной мойки. Наиболее практичной и надежной, по его словам, является текстурная матовая нержавеющая сталь.

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