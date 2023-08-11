В Приморье двух братьев затянуло потоком воды в трубу

В Приморье ищут детей, которых затянуло в трубу во время потопа. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел в Хорольском районе. По предварительной информации, два мальчика 10 и 12 лет гуляли недалеко от села Дальзаводское.

Одного из братьев потоком затянуло в водопропускную трубу. Второй ребенок хотел ему помочь, но его также затянуло за родственником.

После инцидента на место прибыли правоохранители и работники экстренных служб. Местонахождение пропавших неизвестно. Прокуратура организовала доследственную проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Уссурийском из-за потопа приют бездомных животных оказался под водой.