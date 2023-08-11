Московский аэропорт Внуково открыл небо для самолетов и работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково.

«10:50 отмена ограничений. Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Утром 11 августа Внуково закрывал воздушное пространство на прилет и вылет рейсов, предварительно, из-за беспилотного летательного аппарата.

Telegram-канал 112 писал, что неизвестный беспилотник был замечен в районе города Кубинка, он летел в сторону Москвы. По данным Shot, беспилотник, который заметили в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости, обнаружили радары.

Также накануне сообщалось, 10 августа десять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропортов Внуково и Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что системы ПВО ночью 10 августа сбили два ударных БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.