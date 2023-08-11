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Трех девушек в Крыму оштрафовали за песню Верки Сердючки

Девушек оштрафовали и уволили за танец под песню Сердючки в крымском аквапарке

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Трех девушек-аниматоров оштрафовали за танец под песню Верки Сердючки в аквапарке в городе Алушта в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде заявили, что девушки пели и танцевали под песню «на украинском языке, провокационного характера».

В силовых органах агентству сообщили, что они слушали песню Сердючки «Ще не вмерла Украина» и своими действиями «провоцировали посетителей на конфликт». Речь идет о песне украинского актера и певца Андрея Данилко под названием «Гуляночка».

Девушек обвинили в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. В суде они признали вину. Каждой был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее Telegram-каналы опубликовали видео, на котором девушки извиняются и поют песню «Владимир Путин – молодец!». Девушки заявили, что «поддерживают РФ, президента и всех бойцов, которые находятся на СВО».

Ранее мэр Краснодара поручил проверить все караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки.

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