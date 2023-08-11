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В Петербурге столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на Неве у Стрелки Васильевского острова в Петербурге

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Северо-Западная транспортная прокуратура

В Санкт-Петербурге от столкновения на Неве пострадали два судна. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел у Стрелки Васильевского острова. Судно под названием «Москва-85» во время происшествия практически не пострадало. У теплохода «Роб Рой» разбилось лобовое стекло.

По данным 78.ru, капитанов проверили на наличие алкоголя в крови. У обоих вещества не обнаружили.

В ходе инцидента никто из пассажиров или команды не пострадал. На данный момент прокуратура проводит проверку исполнения законодательства. В случае, если на это будут основания, правоохранители примут необходимые меры.

Ранее фура с дальнобойщиком внутри загорелась в Тюменской области.

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