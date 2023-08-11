В Петербурге около военкомата полиция задержала мужчину с бутылкой бензина

В Санкт-Петербурге у мужчины изъяли пластиковую бутылку с бензином, когда он прогуливался возле военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 10 августа в Петроградском районе города. Иностранец разгуливал по территории комиссариата на Большой Монетной улице. Он показался полиции подозрительным, поэтому 24-летнего мигранта обыскали.

После задержания иностранец не смог объяснить, почему он пришел с бутылкой зажигательной смеси к военкомату.

В отношении мужчины составлен протокол за нарушение режима пребывания в РФ. В случае, если докажут его намерение поджечь комиссариат, это может обернуться для иностранца уголовной ответственностью.

Ранее в Приморье задержали матроса, который попытался поджечь военкомат.