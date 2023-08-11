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Минэкономики хочет разрешить один тип беспилотников

«Ъ»: Минэкономики хочет разрешить использовать аграрные беспилотники

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Depositphotos

Минэкономики предлагает разрешить использование беспилотников для сельского хозяйства в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу департамента развития цифровой экономики министерства Владимира Волошина.

В публикации говорится, что в регионах, которые не входят в приграничную зону, может быть снят запрет на полеты дронов.

Полеты будут выполнятся по заявкам. Отмечается, что в России уже действует три «беспилотных» ЭПР в шести регионах: Томской области, Башкирии, Камчатском крае, Чукотском АО, ХМАО и ЯНАО.

В июне глава департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития РФ (МЭР) Владимир Волошин заявил, что МЭР рассматривает возможность введения исключений на запрет использования беспилотников в ряде регионов гражданскими лицами.

До этого военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, какую опасность скрывает фотографирование систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников.

Ранее сообщалось, что пропавшего в тайге в Приамурье 10-летнего мальчика искали с помощью беспилотников.

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