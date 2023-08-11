Айтишники перечислили главные преимущества работы в российских компаниях

Большинство сотрудников российских IT-компаний считают главным преимуществом работы здесь, помимо высокой заработной платы, возможность удаленной работы и нематериальные бонусы. Это показало совместное исследование BestDoctor и А2 Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос показал, какие факторы, помимо высокой/удовлетворяющей заработной платы, наиболее привлекательны для IT-специалистов. На первом месте — нематериальные бонусы (возможность повышения, обучение, дополнительный отдых и пр.) и возможность удаленной работы — совокупность этих преимуществ в работе отмечали чаще всего (в 18% случаев).

На втором месте — наличие медицинской страховки и близость работы к дому. В 17% случаев совокупность именно этих бонусов оказывают решающее значение на привлекательность работы у IT-специалистов.

Каждый второй (53%) опрошенный с медстраховкой поделился, что устраивался на работу в ту или иную IT-компанию ради расширенной медицинской страховки.

На третьем месте — развитая и интересная корпоративная культура внутри компании. О ней, как о важной нематериальной ценности, айтишники говорили почти также часто — в 13% случаев.

Реже всего сотрудники IT-компаний отмечают внерабочие активности с коллегами (4%) и удобный офис (2%) в числе приоритетных факторов при выборе рабочего «оффера».

Ранее глава IT-компании заявил, что в Россию вернулись 85% уехавших айтишников.