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В Ингушетии выявили случаи лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор: в Ингушетии выявили случаи лихорадки Западного Нила

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Pixabay

В Ингушетии выявлено несколько случаев лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«В Республике Ингушетия зафиксированы подтвержденные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, основными переносчиками которой являются комары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее подобное заболевание на территории Ингушетии не выявлялось.

2 августа в управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии заявили, что первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила выявлен на территории региона.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что в Ростовской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в городе Волгодонске.

Ранее инфекционист дал совет, как защититься от лихорадки Западного Нила.

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