В Ингушетии выявили случаи лихорадки Западного Нила

В Ингушетии выявлено несколько случаев лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления.
«В Республике Ингушетия зафиксированы подтвержденные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, основными переносчиками которой являются комары», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее подобное заболевание на территории Ингушетии не выявлялось.
2 августа в управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии заявили, что первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила выявлен на территории региона.
До этого Роспотребнадзор сообщил, что в Ростовской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в городе Волгодонске.
Ранее инфекционист дал совет, как защититься от лихорадки Западного Нила.