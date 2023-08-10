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Бывший полицейский признал вину в помощи убийцам Дугиной

Экс-сотрудник ГИБДД Рыбин признал вину в помощи убийцам Дугиной

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ilmessaggero.it

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал в суде вину в том, что передавал за деньги данные о погибшей в теракте журналистке Дарье Дугиной. Об этом адвокат экс-полицейского заявил на заседании Басманного суда Москвы, передает ТАСС.

«Мой подзащитный признал вину», — указал адвокат.

25 июля Следственный комитет (СК) России установил полицейского, который за денежное вознаграждение собирал и распространял сведения о семье убитой журналистки Дарьи Дугиной. По словам главы СК Александра Бастрыкина, полицейский Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении двух этих человек расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в подмосковном Одинцово. ФСБ РФ заявила, что убийство девушки организовали Спецслужбы Украины, а исполнителем стала украинка Наталья Вовк.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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