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Эксперт объяснил причину популярности социальной сети «ВКонтакте»

Эксперт: достигнутые «ВКонтакте» показатели — промежуточная точка на пути к большему

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Shutterstock

«ВКонтакте» — бесспорный лидер среди российских соцсетей, на это указывают и результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), и практика в коммуникациях и маркетинге. Об этом, комментируя данные последнего исследования ВЦИОМ, согласно которым данная соцсеть оказалась самой популярной в стране, «Газете.Ru» заявил управляющий партнер консалтинговой компании Prognosis Сергей Сбитнев.

Эксперт отмечает, что судя по результатам исследования ВЦИОМ, «ВКонтакте» оказалась самой популярной соцсетью среди россиян.

«Совершенно не удивлен таким результатам. Причины такой популярности «ВКонтакте», как мне кажется, достаточно просты. Во-первых, это одна из самых распространенных соцсетей, отлично известная россиянам самых разных возрастов и профессий», — говорит Сергей Сбитнев.

Во-вторых, констатирует эксперт, данная компания предлагает пользователю не нишевое решение, а разветвленную сеть сервисов с разнообразным функционалом: от того же мессенджера до музыки, коротких видео и мини-игр.

«То есть «ВКонтакте» просто больше», — поясняет он.

В-третьих, продолжает Сбитнев, владельцы соцсети уделяют большое внимание развитию наиболее востребованных направлений. В качестве свежего примера он приводит VK Видео, интерфейс которого, по мнению эксперта, «преобразился и явно нацелен на уже настоящую конкуренцию с YouTube».

«То есть в экосистеме VK развивается и развлекательный аспект, и информационный, и информационные сервисы, и геосервисы, и сервисы для бизнеса. Так что достигнутые «ВКонтакте» показатели — это явно промежуточная точка на пути к чему-то большему», — уверен управляющий партнер Prognosis.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса о пользовании социальными сетями и мессенджерами в России. Аналитики пришли к выводу, 86% россиян, пользующихся хотя бы одной социальной сетью или мессенджером, проводят в них время практически ежедневно. Лидером по времени в сети является«ВКонтакте», пользователи проводят 129 минут в день в соцсети. На втором и третьем месте TikTok и Telegram – 125 и 123 минут соответственно.

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