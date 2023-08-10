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В московском ЗАГСе шампанское молодоженов забрал жених из расписавшейся перед ними пары

Baza: в Москве жених украл у других молодоженов шампанское и отказался отдавать

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Depositphotos

В Москве молодожены обратились в полицию после того, как пара, приехавшая в ЗАГС на церемонию перед ними, забрала у них шампанское. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Таганрогском отделении ЗАГСа. Во время церемонии гости поняли, что не могут найти пакет с шампанским, водкой и мясными закусками.

Чтобы разобраться в ситуации, отец невесты обратился к администратору. Вместе они посмотрели записи с камер и выяснили, что продукты забрал предыдущий жених. Родственник молодоженов попытался разобраться в ситуации, но предполагаемый злоумышленник отказался возвращать алкоголь. Он заявил, что уже празднует, поэтому не будет решать проблему другой пары.

На данный момент неизвестно, приняли ли правоохранители какие-либо меры, связанные с инцидентом.

Ранее у модели из Москвы украли гонорар по пути из Казахстана в Россию.

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