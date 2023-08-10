Глава Дагестана Меликов связал перебои с электроснабжением с жаркой погодой

Перебои с электроснабжением в Дагестане начались из-за жаркой погоды, установившейся в регионе с 7 августа. Об этом через личный Telegram-канал сообщил глава региона Сергей Меликов.

По словам политика, подобная ситуация возникает в республике каждое лето. Местная инфраструктура просто не выдерживает «этого испытания», что приводит к веерным отключениям электричества и авариям.

«Много дагестанских семей остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче», — написал Меликов.

При этом он отдельно обратился к жителям Махачкалы, 9 августа вышедшим на акцию протеста из-за проблем с подачей электричества. Люди перекрыли улицу Магомеда Гаджиева, что глава республики назвал нарушением законодательства.

Меликов подчеркнул, что данные действия не позволят решить вопрос. Наоборот, такая «форма диалога» лишь приведет к ухудшению обстановки, так как «даст почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях».

На этом фоне политик предупредил, что в будущем стражи порядка будут пресекать подобные митинги. Однако в то же время он рассказал, что днем ранее обратился к председателю «Россетей» Андрею Рюмину с просьбой ускорить восстановительные работы и модернизацию инфраструктуры в Дагестане.

Меликов пообещал устранить проблему в течение ближайших нескольких лет. Но решить вопрос «уже завтра» никак нельзя, так как жители республики страдают от перебоев с электроснабжением 30 лет и специалистов ждет огромный фронт работ.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Дагестане будет стоять жаркая погода. По его словам, воздух прогреется до +35-39℃.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.