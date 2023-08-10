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В Госдуме предложили создать раздел для участников СВО на госуслугах

Депутат Занко предложила создать раздел для участников СВО со всеми мерами господдержки на госуслугах

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«Газета.Ru»

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила хранить всю информацию о господдержке, которая положена участникам спецоперации, на портале госуслуг. С таким запросом она обратилась в Минцифры, сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, инициатива появилась после многочисленных обращений военных, которым сложно узнавать о льготах и о том, куда за ними обращаться, из разных источников. В связи с этим Занко предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву рассмотреть возможность отображения всех мер поддержки для военного в его личном кабинете на портале госуслуг в специальном разделе.

«Этот раздел поможет объединить информацию о льготах разного уровня, положенных каждому участнику СВО и членам их семей», — написала парламентарий в своем запросе.

По ее мнению, в данном разделе стоит прописать порядок получения льгот и перечень необходимых для этого документов. Она также предложила подумать над тем, чтобы у военнослужащих появилась возможность подавать заявку на получение льготы и консультаций с представителями органов власти через госуслуги.

В конце июля Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о приостановке срочных трудовых договоров участников специальной военной операции на период их участия в боевых действиях.

Ранее в Кремле рассказали о самых уважаемых людях в России.

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