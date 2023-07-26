Хирург рассказал, чем покусавшая силовиков овчарка Байдена могла их заразить

Укус овчарки президента США Джо Байдена мог вызвать у сотрудников Секретной службы сепсис, рассказал News.ru врач-хирург Александр Умнов.

Он отметил, что укусы крупных собак отличаются болезненностью, так как из-за рывкообразных движений челюстей животного можно потерять часть кожного покрова. Кроме того, указал Умнов, в слюне собак есть бактерии, которые вызывают покраснение тканей и нагноение.

«В связи с этим укус собаки способен вызвать сепсис», — сообщил врач.

Собака Байдена по кличке Коммандер, скорее всего, была привита от всех заболеваний, в том числе от бешенства, предположил Умнов. Однако для профилактики пострадавшим сотрудникам нужно назначить уколы, сказал врач.

Как писала The New York Post, за четыре месяца пес президента покусал в Белом доме и в его усадьбе в Делавэре семь человек. Издание сообщает, что первую собаку Байдена по кличке Майджор изгнали из Белого дома за агрессивное поведение.

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