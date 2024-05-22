В Сумах началось восстановление электроснабжения

В городе Сумы на Украине начали восстанавливать электроснабжение. Об этом сообщает украинский «24-й канал» в своем Telegram-канале.

«В Сумах начали восстановление электроснабжения», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 мая глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что город Сумы, расположенный на северо-востоке Украины, остался без электроэнергии из-за удара.

В апреле директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в одной из областей Украины без света остались 20 тысяч потребителей.