Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат назвал категории россиян с правом на обязательную долю в наследстве

Адвокат Полещук назвал три категории россиян с правом на долю наследства от 50%

close
100%
Pexels

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные иждивенцы получают обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

«Если завещание было совершено до 1 марта 2002 года (и позже не менялось), размер обязательной доли больше — 2/3 доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Если же завещание было составлено после 1 марта 2002 года — такому наследнику полагается 1/2 доли», — уточнил Полещук.

Он привел пример. Мать в 2020 году завещала свою квартиру единственному сыну. Вместе с тем есть отчим — супруг наследодателя, который не был указан в завещании. Этот отчим является пенсионером по возрасту, инвалидом и находился на иждивении умершей. Закон защищает данную категорию граждан, даже независимо от наличия завещания. В указанном примере отчим имеет право на ¼ доли указанной квартиры.

Адвокат уточнил, что ключевые признаки обязательной доли — несовершеннолетие или нетрудоспособность. При этом к нетрудоспособным относятся не только пенсионеры и лица с инвалидностью, но и предпенсионеры (женщины, достигшие 55 лет и мужчины – 60 лет).

До этого россиянам рассказали, как составить завещание.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее продавать недвижимость, доставшуюся им по наследству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами