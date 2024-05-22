Адвокат назвал категории россиян с правом на обязательную долю в наследстве

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные иждивенцы получают обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

«Если завещание было совершено до 1 марта 2002 года (и позже не менялось), размер обязательной доли больше — 2/3 доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Если же завещание было составлено после 1 марта 2002 года — такому наследнику полагается 1/2 доли», — уточнил Полещук.

Он привел пример. Мать в 2020 году завещала свою квартиру единственному сыну. Вместе с тем есть отчим — супруг наследодателя, который не был указан в завещании. Этот отчим является пенсионером по возрасту, инвалидом и находился на иждивении умершей. Закон защищает данную категорию граждан, даже независимо от наличия завещания. В указанном примере отчим имеет право на ¼ доли указанной квартиры.

Адвокат уточнил, что ключевые признаки обязательной доли — несовершеннолетие или нетрудоспособность. При этом к нетрудоспособным относятся не только пенсионеры и лица с инвалидностью, но и предпенсионеры (женщины, достигшие 55 лет и мужчины – 60 лет).

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