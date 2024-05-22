Собчак оценила роман внучки Ротару с американским миллиардером

Журналистка Ксения Собчак порадовалась в Telegram-канале за модель Соню Евдокименко, внучку артистки Софии Ротару, которая поделилась совместным снимком с новым возлюбленным Максом Лернером.

«Красивая пара. Лайк», — подписала знаменитость.

Она добавила, что до этого Евдокименко встречалась с IT-магнатом Денисом Ждановым, который был старше девушки на 13 лет. Их роман начался в 2020 году, а закончился спустя три года. Возлюбленные отписались друг от друга в соцсетях.

Издание «СтарХит» отмечает, что Макс Лернер — наследник богатой американской семьи, который ведет непубличный образ жизни. Известно, что миллиардер занимает высокую должность, а также имеет хорошее образование. Ему 27 лет.

Единственный сын Ротару Руслан Евдокименко в 1994 году женился на своей возлюбленной Светлане. В том же году у них родился сын, которого назвали в честь деда — украинского музыканта, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко. А в 2001 году у супругов появилась на свет дочь, ей дали имя София, как у ее знаменитой бабушки.

Певица рассказывала, что внуки живут в США. Анатолий пишет музыку, треки музыканта выпускают прогрессивные европейские агентства и ставят в эфир американские радиостанции, а София продолжает заниматься модельным бизнесом.

Ранее Ревва назвал секрет счастливых семейных отношений.