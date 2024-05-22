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Россиянка с собакой прогнала медведя с территории термального комплекса

На Итурупе женщина с собакой прогнала медведя и попала на видео

На Курилах женщина со сторожевой собакой смогла прогнать медведя, пробравшегося на территорию термального комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин Точка отсчета».

Инцидент произошел на территории термального комплекса «Ванночки» на Итурупе и попал на записи камер видеонаблюдения. Молодой медведь пробрался на огороженную территорию, перелез через забор и бродил по участку в поисках пищи.

Незваного гостя не побоялась прогнать отважная сотрудница комплекса, вместе с собакой она вышла на улицу. Пес громким лаем напугал хищника, медведь поспешно покинул термальный комплекс.

До этого сообщалось, что в Башкирии местный житель встретился на пробежке в лесу с тремя медведями. Инцидент произошел 18 мая рядом с деревней Кочуково. По словам молодого человека, во время пробежки он задумался и не смотрел по сторонам, а когда услышал сильный шорох поблизости, увидел несколько диких зверей на небольшом от себя расстоянии и начал кричать. Позже мужчина увидел еще одно животное, которое также атаковало его. Предположительно, это была мать-медведица, а до этого мужчину преследовали ее детеныши.

Ранее в Югре мужчина покормил с рук медведя, который бродит по городу пятые сутки.

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