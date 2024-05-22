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В Крыму призвали сделать Черное море бесполетной зоной

Эксперт Батурин: Черное море должно стать бесполетной зоной для иностранных БПЛА

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Sergey Ponomarev/AP

Акваторию Черного моря нужно признать бесполетной зоной для иностранных самолетов и беспилотников. Об этом заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин.

Он считает, что это поможет не только России, но и станет полезным для всех стран черноморского региона. Эксперт отметил, что в Черном море часто фиксируют американские беспилотники, которые передают данные Украине. И после появления разведывательных аппаратов в акватории почти всегда следуют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму и Краснодарскому краю, напомнил Батурин.

Утром 22 мая российская морская авиация уничтожила безэкипажные катера ВСУ в акватории Черного моря. По данным Минобороны РФ, летчики истребителей Су-30СМ ликвидировали морские цели во время выполнения боевой задачи над акваторией моря.

Экипажи получили данные о безэкипажных катерах ВСУ от операторов средств наблюдения. Выяснилось, что противник находился в одном из морских районов. Летчики нашли цели, осуществили маневры по заходу на нее и провели бомбометание по катерам противника. Также российские самолеты обстреляли из пушечного оружия по украинским морским целям. В итоге все безэкипажные катера ВСУ были ликвидированы.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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