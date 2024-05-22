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Медведчук заявил, что с 21 мая некому вести переговоры от имени Киева

Медведчук: после истечения полномочий Зеленского говорить от имени Киева некому

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РИА «Новости»

Вести переговоры от имени Украины о мире и подписывать какие-то документы с 21 мая некому, конфликт продолжится, пока Владимир Зеленский находится у власти. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

По мнению оппозиционного политика, Запад разрушил государственность Украины, чтобы Зеленский не смог подписать никаких документов, в том числе о мире, с Россией, а тем более выполнить.

Медведчук уверен, что Зеленский сегодня готов выполнить любую команду, подписать любой документ, и президент России Владимир Путин это хорошо осознает.

Политик добавил, что РФ справедливо ждет реальных предложений от коллективного Запада, их отсутствие тормозит мирный процесс, а не позиция Зеленского.

Ранее Медведчук назвал Зеленского расходным материалом Запада.

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