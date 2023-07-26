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35-летний штукатур написал заявление в полицию на мать, не отпустившую его на СВО

Mash: в Ярославской области сын заявил в полицию на мать, которая не пустила его на СВО

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Житель Ярославской области обиделся на мать, которая не разделяла его желания пойти добровольцем в зону СВО, женщина отобрала у него паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

35-летний мужчина военную службу по призыву не проходил, еще в юности медики заподозрили у него проблемы с сердцем, он подрабатывал штукатуром в родном селе.

Когда один из соседей ушел добровольцем на СВО, ярославец решил сам пойти в военкомат и заключить контракт, он рассказал о своем желании матери, но пенсионерка была против.

Мать спрятала его паспорт и отказалась отдавать документ без которого в военкомате не примут, в ответ обидевшийся сын написал на нее заявление в полицию.

Ранее доброволец из Башкирии, не сумевший попасть на СВО, пригрозил терактом в центре Москвы.

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