35-летний штукатур написал заявление в полицию на мать, не отпустившую его на СВО

Житель Ярославской области обиделся на мать, которая не разделяла его желания пойти добровольцем в зону СВО, женщина отобрала у него паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

35-летний мужчина военную службу по призыву не проходил, еще в юности медики заподозрили у него проблемы с сердцем, он подрабатывал штукатуром в родном селе.

Когда один из соседей ушел добровольцем на СВО, ярославец решил сам пойти в военкомат и заключить контракт, он рассказал о своем желании матери, но пенсионерка была против.

Мать спрятала его паспорт и отказалась отдавать документ без которого в военкомате не примут, в ответ обидевшийся сын написал на нее заявление в полицию.

Ранее доброволец из Башкирии, не сумевший попасть на СВО, пригрозил терактом в центре Москвы.