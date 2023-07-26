Бывший замглавы Минцифры не признает себя виновным в получении взятки

Бывший заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин не признает свою вину в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, которые были оглашены 26 июля в Мосгорсуде.

«Паршин вину не признает и раскаяния не выражает», — огласила судья.

21 июля премьер-министр России Михаил Мишустин уволил с поста заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максима Паршина по его просьбе.

13 июля стало известно, что суд отправил Паршина под домашний арест на два месяца. До этого Басманный суд Москвы отправил под домашний арест взяткодателя Александра Моносова по делу заместителя главы Минцифры о получении взятки в особо крупном размере.

Бывшего заместителя главы Минцифры задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявлял, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По его словам, Паршина задержали 12 июля в момент получения взятки в размере 3,5 млн в ресторане в Москве.

Ранее правоохранители арестовали бывшего сенатора от Рязанской области.