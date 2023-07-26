Суд отправил в колонию основателя Grouр-IB Илью Сачкова

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии основателя Grouр-IB (F.A.C.C.T.) Илью Сачкова по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции со ссылкой на вердикт судьи Александра Рыбака.

Мужчину отправили в колонию строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере полмиллиона рублей.

Ранее прокурор просил суд назначить Сачкову 18 лет лишения свободы.

Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев заявил, что защита обжалует приговор.

«Защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к Президенту РФ», — заявили в компании F.A.C.C.T.

В марте этого года ФСБ завершила расследование дело основателя компании Group-IB, занимавшейся во всем мире борьбой с киберпреступностью. Его арестовали осенью 2021 года.

Материалы дела Сачкова засекречены, в чем именно его обвиняют — неизвестно. Зарубежные и российские СМИ предполагали, что уголовное преследование связано с выборами президента США 2016 года, проправительственными хакерскими группировками или делами бывших сотрудников ФСБ, которых также обвиняли в госизмене.

Сам Сачков заявлял, что свою вину не признает.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.