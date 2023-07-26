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Мать и дочь пострадали от нападения медведя во время посещения зоофермы под Тулой

В Алексине медведь из питомника напал на женщину и ее дочь, они получили травмы рук

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Соцсети

В Тульской области медведь напал на посетительниц зоофермы. Об этом рассказал Telegram-канал «Тула Жесть».

Инцидент произошел 23 июля на ферме «Алексин-Страус», неподалеку от города Алексин. 27-летняя мать и ее маленькая дочь приехали на экскурсию и собирались посмотреть животных.

У клетки с медведем, у которого, как оказалось впоследствии, не было прививок от бешенства, посетительницы задержались, но внезапно животное сделало резкий выпад и набросилось на них.

По данным канала, мать в последний момент, увидев открытую пасть хищника, встала между ним и своим ребенком. В итоге медведь разодрал ее кисть с внешней стороны и перегрыз сухожилия. Девочка также пострадала, ей диагностировали перелом пальца. В настоящее время, как отмечается, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Руководство зоофермы заподозрили в оказании некачественных услуг, так как выяснилось, что на вольер, в котором находился опасный хищник не было установлено защитное ограждение.

Следователи уже допросили очевидцев, провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. Установление всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее в Волгоградской области пантера напала на семилетнюю девочку.

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