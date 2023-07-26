Жителям Москвы рассказали о погоде в ближайшие дни

В четверг, 27 июля в Москве ожидается жара, однако, после этого погода в столице испортится, рассказала телеканалу «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Ожидается постепенное понижение температуры к выходным. В воскресенье дневная температура будет +21…+23°C, завтра, в четверг, — +25… +27°C, а в пятницу, 28 июля, до +27…+29°C», — уточнила Позднякова.

По ее словам, погода в столице очень неустойчива. В среду, 26 июля, москвичей ждет сильный дождь и порывистый ветер.

«После 12 часов [26 июля] в Москве будет местами сильный дождь, гроза, возможен град, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду», — сказала метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что начиная со среды в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 25-31°C. Однако он предупреждал, что в регионе будут кратковременные дожди на протяжении всей недели, а в выходные температура снова снизится. Синоптик добавил, что июль является самым дождливым месяцем.

Ранее россиян предупредили о сильной жаре.