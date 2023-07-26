Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жителям Москвы рассказали о погоде в ближайшие дни

Метеоролог Позднякова: понижение температур ожидается в Москве к выходным

close
100%
Depositphotos

В четверг, 27 июля в Москве ожидается жара, однако, после этого погода в столице испортится, рассказала телеканалу «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Ожидается постепенное понижение температуры к выходным. В воскресенье дневная температура будет +21…+23°C, завтра, в четверг, — +25… +27°C, а в пятницу, 28 июля, до +27…+29°C», — уточнила Позднякова.

По ее словам, погода в столице очень неустойчива. В среду, 26 июля, москвичей ждет сильный дождь и порывистый ветер.

«После 12 часов [26 июля] в Москве будет местами сильный дождь, гроза, возможен град, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду», — сказала метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что начиная со среды в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 25-31°C. Однако он предупреждал, что в регионе будут кратковременные дожди на протяжении всей недели, а в выходные температура снова снизится. Синоптик добавил, что июль является самым дождливым месяцем.

Ранее россиян предупредили о сильной жаре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях