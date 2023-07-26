Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минэкономразвития России рассказали, когда начнет действовать безвизовый режим с Китаем

Министр Решетников заявил, что групповые безвизовые поездки в КНР и Иран запустят к 1 августа

close
100%
Mark Schiefelbein/AP

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Об этом сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что с 1 августа в России заработают «электронные визы». К этой же дате планируется запустить первые групповые безвизовые поездки туристов в Иран и КНР.

«Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», — сказал он.

В мае председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов в ходе своего выступления в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявлял, что безвизовый режим и электронные визы с Китаем могли бы оказать помощь в сохранении и увеличении показателя по туризму в Москве. Такое мнение выразил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы.

Он отмечал, что китайские туристы тратят на отдыхе в России не менее $900.

Ранее сообщалось, что россияне почти в два раза чаще стали ездить за границу в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях