В Минэкономразвития России рассказали, когда начнет действовать безвизовый режим с Китаем

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Об этом сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что с 1 августа в России заработают «электронные визы». К этой же дате планируется запустить первые групповые безвизовые поездки туристов в Иран и КНР.

«Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», — сказал он.

В мае председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов в ходе своего выступления в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявлял, что безвизовый режим и электронные визы с Китаем могли бы оказать помощь в сохранении и увеличении показателя по туризму в Москве. Такое мнение выразил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы.

Он отмечал, что китайские туристы тратят на отдыхе в России не менее $900.

Ранее сообщалось, что россияне почти в два раза чаще стали ездить за границу в 2023 году.