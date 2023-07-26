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По факту стрельбы из травматического оружия в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Полиция Москвы разыскивает Porsche, из которого был открыт огонь из травматического оружия

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ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/VK

Московские полицейские разыскивают преступников на автомобиле Porsche, в центре столицы ранивших человека из травматического оружия. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Утром 23 июля в ОМВД РФ по Пресненскому району Москвы поступила информация о стрельбе на Рочдельской улице. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину, получившего травму головы. Пострадавший незамедлительно был доставлен в больницу.

По имеющимся предварительным данным, у гражданина произошел конфликт на бытовой почве с неизвестными, проезжавшими на автомобиле Porsche. В результате развития конфликта один из находившихся в иномарке произвел в потерпевшего выстрел из травматического оружия. После чего автомобиль покинул место инцидента.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция проводит все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, которые позволят установить обстоятельства происшедшего и задержать преступников.

Ранее сообщалось, что в Дагестане посетитель ресторана открыл по сотрудникам, не позволившим ему курить за столом, огонь из травматического пистолета.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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