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В ООН приняли резолюцию, осуждающую надругательство над священными книгами

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую надругательство над священными книгами

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Ahmed Saad/Reuters

Официальный представитель главы сессии Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубияк объявила о принятии резолюции, направленной на продвижение межконфессионального диалога. В этой резолюции любые акты насилия и оскорбления в отношении священных книг категорически осуждаются и рассматриваются как нарушение международного права. Об этом пишет ТАСС.

Документ, который призван способствовать диалогу и противостоять разжиганию ненависти, включает формулировку, в которой государства — члены ООН «резко осуждают атаки на лиц по религиозным мотивам, а также любые действия, направленные против религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, имущества, школ, культурных центров; в нарушение международного права».

Испания предложила исключить из резолюции упоминание о нарушении международного права, однако это предложение было отвергнуто другими странами.

Подчеркнув, что резолюция была принята единогласно, Полина Кубияк отметила, что в тексте резолюции впервые было упомянуто значение религиозных символов и священных книг.

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