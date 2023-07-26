В Шотландии умная колонка помогла девочке дважды спасти мать

Девочка из Шотландии смогла дважды спасти мать с помощью умной колонки. Об этом сообщает Daily Record.

По данным источника, в раннем возрасте женщине по имени Эмма Андерсон диагностировали кардиомиопатию. Она решила рассказать обо всем дочери и научить девочку правильному поведению в случае, если матери станет плохо. Чтобы ребенок точно смог сделать все правильно, жительница Шотландии изменила настройки домашних устройств.

«Я настроила Alexa так, что если я потеряю сознание или почувствую себя плохо, Дарси достаточно будет сказать: «Alexa, зови на помощь!». И колонка позвонит моей маме, которая живет за углом», — отметила Эмма.

Подобные случаи происходили несколько раз. Девочка не только обращалась к устройству, но и сама вызывала скорую помощь. Мать уверена, что в таких ситуациях ее дочь проявляла спокойствие.

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