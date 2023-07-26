Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Шотландии умная колонка помогла девочке дважды спасти мать

В Шотландии девочка несколько раз спасла жизнь матери с помощью умной колонки

close
100%
Freepik

Девочка из Шотландии смогла дважды спасти мать с помощью умной колонки. Об этом сообщает Daily Record.

По данным источника, в раннем возрасте женщине по имени Эмма Андерсон диагностировали кардиомиопатию. Она решила рассказать обо всем дочери и научить девочку правильному поведению в случае, если матери станет плохо. Чтобы ребенок точно смог сделать все правильно, жительница Шотландии изменила настройки домашних устройств.

«Я настроила Alexa так, что если я потеряю сознание или почувствую себя плохо, Дарси достаточно будет сказать: «Alexa, зови на помощь!». И колонка позвонит моей маме, которая живет за углом», — отметила Эмма.

Подобные случаи происходили несколько раз. Девочка не только обращалась к устройству, но и сама вызывала скорую помощь. Мать уверена, что в таких ситуациях ее дочь проявляла спокойствие.

Ранее в Чувашии медики спасли ребенка с отрубленными пальцами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях