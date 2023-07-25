Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жительнице Воронежа не вернули арбалет, с которым она выходила защищать свой дом

Жительница Воронежа вернется в полицию за арбалетом, с которым она защищала дом от замены лифтов

close
100%
Соцсети

Жительница Воронежа, с арбалетом защищавшая свой дом от установки новых лифтов, рассказала «Газете.Ru», что соседи довольны решением фонда капремонта перенести замену оборудования на следующий год. По словам Натальи, полностью менять лифты, скорее всего, не будут, а только обновят кабины.

«Конечно, рада решению. Результатом довольна и я, и мои соседи. Можно выдохнуть. В первую очередь нужно полностью обследовать дом, с занесением этой информации в техническую документацию дома. Из-за круглогодичного мокрого подвала дом в одном месте дает крен. Лифты менять мы не планируем, только обновим кабины, стенки, кнопки, двери, подсветку. Все моторы работают четко, как часики. Такие моторы, как наши, люди готовы купить за 3 млн за штуку, в таком виде, как есть, это я лично узнавала. А если бы началась замена, то управляшка, конечно же, все забрала бы себе»,— сказала Наталья.

Она также рассказала, что ей до сих пор не вернули арбалет, который «под расписку» забрали полицейские.

«В четверг доеду в отдел полиции, узнаю, что с ним. Мне больше не звонили, не вызывали, никаких дел не возбуждали. Никто нас не опрашивал. ТСЖ у нас пока нет. Ждем ответа из Минюста по поводу деятельности фонда капремонта», — добавила Наталья.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что замену лифтов в доме №14 по улице Генерала Лизюкова в Воронеже перенесли на 2024 год в связи с «фактами воспрепятствования выполнению работ по замене лифтов».

14 июля жительница Воронежа опубликовала на своей странице в соцсети фото с взведенным арбалетом. Женщина объяснила, что управляющая компания не дает создать в их доме товарищество собственников жилья (ТСЖ) и насильно заставляет жильцов менять лифты за собственные средства. Позднее ее доставили в отдел полиции.

Ранее в Москве мужчина угнал автомобиль при помощи арбалета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях