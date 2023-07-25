Жительнице Воронежа не вернули арбалет, с которым она выходила защищать свой дом

Жительница Воронежа, с арбалетом защищавшая свой дом от установки новых лифтов, рассказала «Газете.Ru», что соседи довольны решением фонда капремонта перенести замену оборудования на следующий год. По словам Натальи, полностью менять лифты, скорее всего, не будут, а только обновят кабины.

«Конечно, рада решению. Результатом довольна и я, и мои соседи. Можно выдохнуть. В первую очередь нужно полностью обследовать дом, с занесением этой информации в техническую документацию дома. Из-за круглогодичного мокрого подвала дом в одном месте дает крен. Лифты менять мы не планируем, только обновим кабины, стенки, кнопки, двери, подсветку. Все моторы работают четко, как часики. Такие моторы, как наши, люди готовы купить за 3 млн за штуку, в таком виде, как есть, это я лично узнавала. А если бы началась замена, то управляшка, конечно же, все забрала бы себе»,— сказала Наталья.

Она также рассказала, что ей до сих пор не вернули арбалет, который «под расписку» забрали полицейские.

«В четверг доеду в отдел полиции, узнаю, что с ним. Мне больше не звонили, не вызывали, никаких дел не возбуждали. Никто нас не опрашивал. ТСЖ у нас пока нет. Ждем ответа из Минюста по поводу деятельности фонда капремонта», — добавила Наталья.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что замену лифтов в доме №14 по улице Генерала Лизюкова в Воронеже перенесли на 2024 год в связи с «фактами воспрепятствования выполнению работ по замене лифтов».

14 июля жительница Воронежа опубликовала на своей странице в соцсети фото с взведенным арбалетом. Женщина объяснила, что управляющая компания не дает создать в их доме товарищество собственников жилья (ТСЖ) и насильно заставляет жильцов менять лифты за собственные средства. Позднее ее доставили в отдел полиции.

Ранее в Москве мужчина угнал автомобиль при помощи арбалета.