Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В доме психиатра из Японии нашли голову человека

В Японии дочь и отца арестовали после обнаружения головы человека в их доме

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Японии правоохранители обнаружили голову мужчины в доме врача-психиатра и его дочери. Об этом сообщает Kyodo.

Инцидент произошел на острове Хоккайдо. Орган нашли в рамках обысков по делу проживавшей на этой территории женщины по имени Руна. Японку подозревают в жестоких действиях по отношению к жертве.

Улику планируют направить на экспертизу. При этом тело мужчины уже нашли и обследовали. Он ушел из жизни из-за геморрагического шока.

По данным правоохранителей, голова и тело принадлежат 62-летнему Хитоши Ура. Его нашли в отеле для интимных встреч в районе Саппоро 2 июля. Работники заметили, что мужчина не выселился к полудню, поэтому направились в номер.

Позже полиции удалось найти партнершу Хитоши, Руну, которую подозревают в лишении жизни человека. Вместе с ней могут арестовать отца, который предположительно подвозил и забирал дочь в тот день.

Ранее в Петергофе нашли тело пенсионерки, которое пролежало в квартире 21 день после приезда медиков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях