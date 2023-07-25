В доме психиатра из Японии нашли голову человека

В Японии правоохранители обнаружили голову мужчины в доме врача-психиатра и его дочери. Об этом сообщает Kyodo.

Инцидент произошел на острове Хоккайдо. Орган нашли в рамках обысков по делу проживавшей на этой территории женщины по имени Руна. Японку подозревают в жестоких действиях по отношению к жертве.

Улику планируют направить на экспертизу. При этом тело мужчины уже нашли и обследовали. Он ушел из жизни из-за геморрагического шока.

По данным правоохранителей, голова и тело принадлежат 62-летнему Хитоши Ура. Его нашли в отеле для интимных встреч в районе Саппоро 2 июля. Работники заметили, что мужчина не выселился к полудню, поэтому направились в номер.

Позже полиции удалось найти партнершу Хитоши, Руну, которую подозревают в лишении жизни человека. Вместе с ней могут арестовать отца, который предположительно подвозил и забирал дочь в тот день.

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